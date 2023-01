Vittoria, ucciso fuori dalla discoteca: confessa uno dei tre fermati

Ha confessato uno dei tre fermati per il delitto di Vittoria, dove all'alba di Capodanno, dopo la notte trascorsa in discoteca, è stato ucciso un tunisino di trent'anni. Per l'omicidio, che sarebbe nato come rappresaglia per una frase non gradita all'indirizzo di una ragazza, sono stati fermati un maggiorenne e due minorenni, tutti rumeni, come la ragazza che avrebbe ricevuto le attenzioni indesiderate.. Nell'auto del maggiorenne sono state trovate due spranghe e un coltello a serramanico. Potrebbero essere le armi con cui è stato assassinato il nordafricano. Il ragazzo maggiorenne avrebbe ammesso l'omicidio. Ora si attende la convalida del fermo del tribunale di Ragusa e di quello dei minori di Catania.

© Riproduzione riservata