Incidente stradale a Scoglitti, scontro fra due auto: sette feriti

È di sette feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 del mattino sulla strada provinciale 105 nel territorio di Scoglitti, in provincia di Ragusa.

Secondo le prime informazioni, lo scontro fra due auto si è verificato nelle vicinanze dell'incrocio con la strada provinciale 115 per Kastalia. Nell'impatto i conducenti e i passeggeri dei due veicoli, in totale sette persone, sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenute prontamente le ambulanze per prestare il primo soccorso alle persone coinvolte nel sinistro. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Presenti anche gli agenti di polizia e i carabinieri di Ragusa per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. I tecnici di una ditta hanno lavorato per ripristinare il manto stradale e rimuovere i mezzi incidentati.

