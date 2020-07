Incidente a Scoglitti: muore 17enne nello scontro tra scooter e auto, ferito il fidanzato

Tragedia a Scoglitti. Una ragazza di 17 anni, Eliana Denaro. è morta in un incidente stradale a Scoglitti, frazione marinara di Vittoria. Violento lo scontro tra uno scooter e un'auto avvenuto intorno alle 2.

Lo scooter, guidato dal fidanzato della ragazza, ha sbattuto contro un'auto in via Pescara. Il giovane, 26 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Guzzardi di Vittoria e potrebbe essere trasferito al trauma center del Cannizzaro di Catania. Ha già subito un primo intervento chirurgico. I medici al momento si sono riservati la prognosi. La ragazza invece è morta sul colpo.

Indagini in corso da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 per accertare le cause dello scontro.

