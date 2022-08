Ragusa, incidente frontale sulla statale 115: motociclista trasportato in ospedale

Incidente frontale in un tratto della strada stradale 115 Modica-Ragusa, in contrada Lusia, nel territorio della provincia di Ragusa. Per cause ancora da accertare, una moto di grossa cilindrata e un autocarro si sono scontrati e ad avere le peggio è stato il motociclista.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che dopo aver effettuato il primo soccorso al malcapitato hanno trasferito d'urgenza il ferito in ambulanza in ospedale.

Sul posto del sinistro sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale di Ragusa per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Carabinieri e agenti di polizia hanno ristabilito la normale viabilità nel tratto della strada statale nel quale si è verificato l'impatto.

Ieri sulla strada che collega Sampieri e Cava d'Aliga, nel territorio di Scicli, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto all'altezza di contrada Costa di Carro. Gli otto feriti si sono recati autonomamente al pronto soccorso.

