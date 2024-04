Ragusa si prepara all'addio al fotografo Giuseppe Leone: lutto cittadino, funerali in cattedrale

«Papà, ogni tua fotografia è un dipinto, un'emozione, un racconto, un'opera d'arte! Voglio ricordarti così». Nicola, figlio del fotografo Giuseppe Leone, condivide sui social un'immagine del padre mentre lavora su uno dei suoi scatti. Parole di commozione, ma anche di grande orgoglio nei confronti dell'attività di colui che tutti chiamano «maestro». La sua morte ha profondamente colpito tutta Ragusa e il sindaco Giuseppe Cassì ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

L'ultimo saluto al fotografo che evava raccontato la Sicilia dagli anni Cinquanta in poi, si terrà domani, venerdì 19 aprile. Il corteo partirà alle 15.30 dalla Photogallery di corso Vittorio Veneto, 131. La cerimonia sarà invece celebrata nella Cattedrale di San Giovanni Battista, dove in migliaia si stringeranno attorno alla famiglia a cui sono già rivolti tantissimi messagi di cordoglio. Con i suoi scatti in bianco e nero aveva immortalato l'Isola in tutte le sue sfumature, ritraendo il mondo contadino, i paesaggi e i costumi di ogni epoca. «Peppino» Leone, come tutti ormai lo chiamavano, non si era mai fermato.