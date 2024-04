L'addio al fotografo Giuseppe Leone: sua l’immagine che ritrae Sciascia, Bufalino e Consolo alla Noce

La Sicilia fotografata da Giuseppe Leone, morto oggi a 87 anni, probabilmente non c’è più. Certamente non ci sono Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo ritratti in un’immagine rimasta nella memoria di tutti, proprio da Leone, che li sorprese a metà degli anni Ottanta nella casa della Noce, a Racalmuto, nel «paese della ragione», dove l’autore del romanzo «Il giorno della civetta» amava soggiornare d’estate.

Settanta pubblicazioni, trecentomila negativi raccontano una vita dedicata alla fotografia da un intellettuale a tutto tondo che ha fermato il tempo con gli scatti delle sue macchine analogiche (non ha mai usato il digitale), con il suo bianco e nero assolutamente prevalente rispetto al colore.

Siciliano d’Oriente, aveva occhi anche per l’altra sponda dell’Isola. Incuriosito e partecipe degli eventi che si svolgevano fuori dalla sua Ragusa, Leone «scrisse» per immagini l’epopea di Danilo Dolci, la lotta dei contadini per la terra, in un mondo «offeso», come avrebbe detto Elio Vittorini, che tentava di riscattarsi. E forse fu Danilo Dolci la chiave del suo ritorno in Sicilia da Milano, dove si era trasferito per un brevissimo periodo.