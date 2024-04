Ragusa: addio al fotografo Giuseppe Leone, i suoi scatti in bianco e nero hanno raccontato la Sicilia

Da allora, la sua carriera fu in piena ascesa. Leone era amico di Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino. I suoi scatti, prevalentemente in bianco e nero, sono stati portati in giro anche all’estero con mostre di succeso e sono state raccolte in vari libri. Quando aprì un suo studio, cominciò a dedicarsi al paesaggio ibleo, alle campagne con i muri a secco e alle testimonianze del barocco.

Si è spento a 88 anni il fotografo Giuseppe Leone. Era nato a Ragusa, dove ieri era stata inaugurata la sua ennesima mostra sul mondo contadino a Palazzo Zacco. Era conosciuto soprattutto per avere raccontato i paesaggi e i costumi della Sicilia: dagli anni Cinquanta non si era mai fermato, pubblicando nel frattempo una cinquantina si volumi con vari editori, da Sellerio a Bompiani. La passione per la fotografia cominciò quando aveva soltanto quattordici anni e nel 1952, scattò una delle foto più famose: il treno con la locomotiva a vapore che percorre il ponte sul torrente San Leonardo con Ragusa Ibla sullo sfondo.

Tantissimi i messaggi che in queste ore vengono condivise sui social da chi lo aveva sempre apprezzato. Primo tra tutti, quello del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: «In questo giorno triste, Ragusa perde uno dei suoi più alti esponenti artistici. Peppino Leone non è stato solo un fotografo siciliano ma la Sicilia in fotografia. Le sue straordinarie amicizie letterarie, il suo impegno per raccontare luoghi e umanità degli Iblei, per valorizzare eccellenze come il Palazzo della Prefettura e al tempo stesso le nostre tradizioni più intime. Per anni il suo studio è stato una luce sempre accesa e sempre viva del nostro centro storico e proprio ieri abbiamo inaugurato una sala del nuovo museo della città a Palazzo Zacco con 30 sue fotografie di Ragusa. Proclameremo il lutto cittadino».

Scrive Fausto Nigrelli: «Il maestro Peppino Leone fino all'ultimo giorno ha affrontato la vita con totale pienezza e ha regalato al mondo la sua arte fotografica. Lo conoscevo da più di 40 anni, quando diventò amico di Ignazio lavorando insieme a «Piazza Armerina medievale». Dopo il 2000 il rapporto di amicizia è diventato e sempre stato diretto. L'ultima volta ci eravamo visti alla Feltrinelli di Catania, il 15 gennaio scorso per la presentazione del suo racconto fotografico dedicato a Vincenzo Consolo, con un testo di Concetto Prestifilippo. Nelle prossime settimana sarebbe uscito un suo nuovo libro dedicato ai bambini. A chi lo ha conosciuto come me, lascia un patrimonio di umanità guascona. A tutti lascia più di settanta libri e un immenso patrimonio fotografico (oltre 300 mila scatti), testimonianza dei 70 anni in cui la Sicilia è cambiata per sempre. Speriamo che l'amministrazione dei beni culturali dichiari quell'immenso archivio, patrimonio culturale e lo preservi dalla dispersione».