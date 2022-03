La band londinese degli "XVoto" sceglie il barocco di Scicli per girare il nuovo videoclip

Scicli torna a far da sfondo per un set. Questa volta non si tratta né di una fiction né di un film per il cinema ma di un video musicale. Una band londinese, gli "XVoto" hanno scelto una delle capitali del Barocco ragusano per girare il video del loro ultimo brano musicale.

Jazz Alonso e Saigon Fury, i 26enni che formano il duo, hanno scelto il centro storico di Scicli e il lungomare di Donnalucata, che insieme a Cava d'Aliga e Sampieri è una delle borgate marinare sciclitane.

Con il regista Sidney Maccioni Arthur i due giovani artisti hanno incontrato il sindaco Enzo Giannone, al quale è stato anche chiesto di partecipare con un breve cameo nel videoclip.

Le telecamere hanno portato fortuna a Scicli e ne hanno cambiato lo sviluppo e il flusso turistico negli ultimi dieci anni. La svolta è stata la serie del Commissario Montalbano, interpretata da Luca Zingaretti, che ha permesso a chi non conoscesse il sud-est siciliano, di scoprire uno degli angoli meno noti, e probabilmente tutt'ora incontaminati, dell'Isola.

Arriva al cinema il Cyrano di Joe Wright girato a Scicli e Noto Il regista Joe Wright a Scicli Il Duomo di San Matteo a Scicli

A gennaio nella cittadina barocca ragusana sono state girate anche le scene finali del Cyrano di Joe Wright e a febbraio a far tappa nella cittadina ragusana patrimonio dell'Unesco per l'architettura barocca, sono state le telecamere de I Colori della Felicità, una delle più popolari fiction polacche, la cui protagonista è una giovane attrice siciliana, Federica Guglielmino.

L'architettura barocca, certamente, ha fatto da traino, a partire dal Commissariato Montalbano della Vigàta inventata da Andrea Camilleri, che altro non è che il palazzo del Comune in via Mormino Penna. Ma un ruolo importante, a Scicli, lo hanno giocato anche le stradine con le case in pietra dei pescatori di Donnalucata, la Mannara (ovvero la Fornace Penna sulla costa di Sampieri), le campagne di Cava d'Aliga, con i carrubi a farla da padrone.

