Scicli torna ad essere un set: nel Ragusano le telecamere di una popolare fiction polacca

Scicli torna ad essere un set. A far tappa nella cittadina ragusana patrimonio dell'Unesco per l'architettura barocca, sono le telecamere de "I Colori della Felicità", una delle più popolari fiction polacche, la cui protagonista è una giovane attrice siciliana, Federica Guglielmino, che è nata proprio a Ragusa.

E così nell'autunno scorso il regista e gli attori polacchi si sono spostati in Val di Noto per girare un episodio della serie televisiva più vista in Polonia. "I Colori della Felicità" va in onda tutti i giorni e vanta al suo attivo 2500 puntate con ascolti di quasi 4 milioni di telespettatori per ogni puntata.

Le telecamere hanno portato fortuna a Scicli e ne hanno cambiato lo sviluppo e il flusso turistico negli ultimi dieci anni. La svolta è stata la serie del Commissario Montalbano, interpretata da Luca Zingaretti, che ha permesso a chi non conoscesse il sud-est siciliano, di scoprire uno degli angoli meno noti, e probabilmente tutt'ora incontaminati, dell'Isola.

L'architettura barocca, certamente, ha fatto da traino, a partire dal commissariato della Vigàta inventata da Andrea Camilleri, che altro non è che il palazzo del Comune di Scicli. Ma un ruolo importante, a Scicli, lo hanno giocato anche le stradine con le case in pietra dei pescatori di Donnalucata, la Mannara (ovvero la Fornace Penna sulla costa di Sampieri), le campagne di Cava d'Aliga, con i carrubi a farla da padrone.

