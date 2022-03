Ciak a Modica per Tony Sperandeo, accoglienza da star per l'attore palermitano

Tony Sperandeo è tra gli interpreti di Sogno d'Amare, il film per la regia di Enzo Basile le cui riprese sono iniziate a Modica. «Ho avuto una grandissima accoglienza - racconta l'attore palermitano -. Ho solo una parte in questo film ma è stato molto bello vedere il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, le foto per strada. Ho trascorso dei giorni veramente bellissimi in una zona della Sicilia che conoscevo ancora poco».

Modica, come la vicina Scicli in tante altre occasioni, è uno dei set di questo film che nasce da un'idea del regista romano Claudio di Napoli. Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese ed è stata coinvolta anche l’amministrazione comunale, che ha dato il suo patrocinio, guidata dal sindaco Ignazio Abbate, l’assessore allo Spettacolo, Maria Monisteri.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Sauro Roma, gli attori, oltre alla partecipazione straordinaria di Sperandeo, sono Alessio di Napoli, Michele Buscema, Denise Belleni, Leonardo Buscema, Miryam Biscaldi, Eloandra Modica Belviglio, Emanuele Avola, Alessandra Pitino, Daniel Muriana.

Il film, come si evince dal titolo, parla d’amore, l’Amore con la A maiuscola, l’amore quello vero, quello duraturo che nasce dall’infanzia, passa attraverso la prima giovinezza e prosegue negli anni. Ci sono due ragazzini di 11 anni, che a prima vista si innamorano, ma il loro amore è osteggiato dal padre di lei, e dalla sorella di lui. Poi un’altra coppia lei 15 anni, lui 18 lei figlia di un attore (Sperandeo) lui un giovane attore in carriera e influencer. Infine l’amore sboccia anche fra il padre della bambina e la sorella del bambino. Comunque fra litigi, fuitine, come si dice in siciliano, e parole dolci e dette nel momento giusto, tutto finirà in un tripudio finale dove tutti saranno in fine felici.

Sperandeo, intanto, dal 2 maggio sarò coinvolto nelle riprese di Incastrati 2, la seconda stagione della serie Netflix di Ficarra e Picone, che andrà in onda all'inizio del 2023. E nelle prossime settimane uscirà con "Una boccata d’aria", il film di Aldo Baglio (il siciliano del trio Aldo, Giovanni e Giacomo).

