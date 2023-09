Forestale morta in un incidente, Giarratana in lacrime per Marinella Sigona

E' una comunità sconvolta quella di Giarratana, il paese in provincia di Ragusa di cui era originaria Marinella Sigona, l'operaia forestale morta in un incidente stradale. In tanti conoscevano la donna e si stringono in queste ore attorno al marito e alle due figlie, colpiti da una tragedia su cui sono attualmente in corso le indagini.

Bisognerà accertare le cause del ribaltamento del mezzo antincendio su cui Sigona viaggiava insieme a sei colleghi, tutti rimasti feriti. L'incidente è avvenuto sulla statale 194, al rientro della squadra da un intervento complesso nella zona di Monterosso Almo, dove era in corso un grosso incendio.

Sigona, che avrebbe compiuto 55 anni ad ottobre, viene ricordata come una donna allegra e molto legata alla sua famiglia. "Amava il suo lavoro - dicono i colleghi - una eroina di tutti i giorni, che si dedicava anima e corpo a ciò che faceva". Il sindaco Bartolo Giaquinta, che già ieri ha espresso il suo cordoglio a nome di tutta l'amministrazione comunale e del paese, ha proclamato per oggi il lutto cittadino a Giarratana, dove si svolgeranno i funerali. "Le bandiere esterne degli edifici pubblici sono esposte a mezz’asta - si legge sul sito del Comune - ed è facoltà di tutti gli esercizi commerciali sospendere l’attività in concomitanza con lo svolgimento dei funerali, in tal modo partecipando simbolicamente al comune cordoglio". La cerimonia sarà celebrata alle 17 nella chiesa madre.