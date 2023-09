Giarratana: l'ultimo saluto alla forestale morta in un incidente, chiesa gremita per Marinella Sigona

Una chiesa gremita per l'ultimo saluto a Marinella Sigona, l’operaia della forestale che ha perso la vita nell’incidente avvenuto nel Ragusano. La donna si trovava a bordo del mezzo antincendio dotato di autobotte con altri sei colleghi rimasti feriti. Il corteo funebre è partito dall’abitazione della donna, a Giarratana, poi ha raggiunto la chiesa madre dove è stato celebrato il funerale.

Tutto il paese si è stretto attorno alla famiglia colpita dalla tragedia che ha scosso l'intera comunità. Ieri, dopo il tragico incidente, anche il presidente della Regione Renato Schifani ha manifestato il proprio cordoglio. Tantissimi i messaggi dal mondo sindacale, presenti al funerale decine di colleghi. Nel giorno dell'addio, il sindaco di Giarratana ha disposto il lutto cittadino.

Un paese in lacrime per Marinella Sigona, le attività commerciali hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto, bandiere a mezz'asta nei palazzi istituzionali. Intanto resta ricoverata in condizioni critiche una collega della 54enne, tra i sei feriti è quella più grave: ha riportato un politrauma e ieri è stata trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania con l'elisoccorso. Gli altri cinque colleghi non sono in pericolo di vita.

(Foto Franco Assenza)