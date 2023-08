Scicli, cade dallo scooter e colpisce un'auto: muore il titolare di un'agenzia di viaggi

Tragedia a Scicli nel pomeriggio di ieri: Antonio Inzirillo, 74enne, titolare per molti decenni di una agenzia di viaggi transitava per corso Umberto, dopo l'incrocio con via Valverde, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del suo scooter, ha urtato un'auto, una Ford Kuga, che lo precedeva ed è finito a terra privo di sensi.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute tre ambulanze, ma i sanitari hanno potuto accertare soltanto il decesso del 74enne. Sul luogo dell'incidente, anche i vigili urbani del Comando di polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilevi del caso, e i carabinieri della Stazione di Donnalucata.

Da accertare se Inzirillo sia stato colpito da un improvviso malore e abbia perso il controllo del mezzo o se il decesso sia avvenuto dopo l'impatto con la vettura.

Il 74enne lascia la moglie e due figli. Sgomenta la comunità di Scicli, l'uomo era molto conosciuto in paese. Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social anche quello del Pd sezione di Scicli: "Il Partito Democratico di Scicli si stringe attorno alla famiglia Inzirillo, e in particolare al vicesegretario Emiliano, per l’improvvisa perdita del padre Antonio", sta scritto. E ancora, Venera Padua: Porgo le mie condoglianze alla carissima maestra Maria, ai figli, alla famiglia". E Tonio Magro: "Condoglianze alla famiglia ricordo gli anni d'oro quando viaggiavo anni '80".