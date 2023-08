Scicli, anziano in bici investito da un'auto: interviene l'elisoccorso

Grave incidente stradale a Scicli, in provincia di Ragusa. Un anziano è stato investito da un'auto mentre si trovava sulla sua bicicletta in contrada Zagarone. I.L, imprenditore edile di 72 anni, ha riportato un trauma addominale, toracico e facciale: è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania.

A travolgerlo nei pressi di via dei Lillà un automobilista a bordo di una Fiat X nera. In seguito al violento impatto il parabrezza è andato distrutto, ma l'uomo alla guida non ha riportato ferite. Sul posto, per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto, si è recata la polizia. Indagini sono in corso.