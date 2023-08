Scicli, disposta l'autopsia sul corpo del 74enne morto nell'incidente

Disposta l'autopsia sul corpo di Antonio Inzirillo, 74 anni, morto mentre era in sella ad uno scooter in corso Umberto I, nel quartiere Stradanuova, a Scicli. L'uomo, lo scorso 31 agosto, era in sella al suo mezzo quando avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi con un'auto, una Ford Kuga, che lo precedeva. Secondo una ricostruzione, Inzirillo si sarebbe alzato da terra, per poi cadere nuovamente. A disporre l'autopsia è stato il pm Silvia Giarrizzo.

Antonio Inzirillo è stato per decenni titolare dell'agenzia di viaggio di Scicli, e tour operator. Adesso, il corpo dell'uomo si trova in una cella frigo al cimitero di Scicli. Il medico legale ha già effettuato una ispezione cadaverica. Adesso, però, il pm presso la Procura della Repubblica di Ragusa vuole approfondire la questione e ha disposta l'autopsia.

L'esame autoptico verrà eseguito lunedì nell'obitorio del camposanto di contrada Mendolilli. Soltanto successivamente la salma verrà consegnata ai familiari per i funerali.