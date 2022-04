A Scicli torna la festa del Gioia, Vittorio Sgarbi con il simulacro in spalla

Dopo le polemiche il Gioia è uscito e Scicli ha vissuto una delle sue più grandi emozioni. La Pasqua vera per il comune ragusano è questa e non quella degli ultimi due anni, dei lockdown e delle zone rosse, dello stop alle processioni.

Quest'anno è tornata la festa, è tornata la banda, sono tornate le lacrime per l’uscita del simulacro tra i biglietti colorati lanciati per aria per salutare la statua del Cristo Risorto.

Alla festa ha partecipato anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi che, schierandosi a favore dello svolgimento dell'appuntamento religioso, aveva promesso di venire a Scicli. E lo ha fatto partecipando attivamente all'evento, tanto che è stato ripreso mentre porta in spalla il simulacro.

Già ieri Sgarbi, legato alla città da antica stima per la scuola di pittori che porta il nome di "Gruppo di Scicli", sul suo profilo Facebook aveva lanciato un messaggio arrivando in Sicilia: "Chi non è a Scicli questa domenica per la Pasqua, e dunque per la ritrovata festa del Gioia, è una capra!", aveva dichiarato. E oggi in migliaia hanno riempito le strade del centro ragusano.

