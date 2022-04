Pasquetta in Sicilia per Federica Pellegrini, in vacanza a Sciacca: "Compriamo una casa qui?"

"Chiedo troppo a volere una casa qui?" chiede Federica Pellegrini al suo fidanzato Matteo Giunta. La campionessa di nuoto è arrivata questa mattina a Sciacca, ospite del Rocco Forte Verdura, il resort di lusso con campo da golf in riva al mare.

Su instagram Federica ha pubblicato delle stories su Instagram in cui mostra il suo arrivo, dei cannoli siciliani e poi il panorama. Che la nuotatrice sia alla ricerca di una location per il suo matrimonio previsto per fine agosto?

Ma non è l'univa cip in vacanza in Sicilia in questi giorni. Negli ultimi giorni nell'Isola sono arrivati anche altri personaggi famosi: dal sindaco Beppe Sala all'ex centrocampista neroazzurro Nicola Berti che sono stati fotografati a Noto e Marzamemi, dal critico d'arte Vittorio Sgarbi che si è recato a Scicli, fino al truccatore Diego Della Palma avvistato a Modica.

Pasqua tra Noto e Marzamemi per Giuseppe Sala

Il sindaco di Milano ha scelto la Sicilia Orientale per alcuni giorni di vacanza in coincidenza con le festività di Pasqua, e precisamente a Noto e Marzamemi. Nel borgo marinaro ha anche incontrato Nicola Berti, l'ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, spesso in vacanza nella zona. Beppe Sala è stato poi visto nel centro di Noto, vicino la Cattedrale e Palazzo Nicolaci.

Vittorio Sgarbi a Scicli

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è arrivato nella serata del sabato santo a Scicli e dopo cena ha passeggiato al centro storico in attesa della festa di Pasqua, nel Santuario di Santa Maria La Nova. Sgarbi si era intestato nei giorni scorsi una battaglia mediatica per far sì che a Scicli si celebrasse la festa di Pasqua e ha partecipato alla festa del Cristo Risorto Gioia, e ha caricato a spalla il Risorto, per poi essere caricato egli stesso dai portatori in chiesa.

Diego Della Palma a Modica

Anche Diego Della Palma, uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, al punto di essere soprannominato dal New York Times come "il profeta del make up made in Italy", ha scelto il Ragusano e precisamente Marina di Modica. Ieri si è anche recato a pranzo in un noto locale sul mare, concedendosi una foto.

© Riproduzione riservata