Acate, chiesta una statua per il pony trascinato con l'auto e ucciso

Con una lettera inviata al sindaco di Acate l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente chiede al comune uno spazio dove poter erigere una statua a ricordo del sacrificio del pony che a inizio mese era stato legato dietro un auto e trascinato per tre chilometri per le strade della cittadina siciliana e ridotto dal trascinamento in condizioni talmente gravi che hanno costretto i veterinari alla soppressione.

«Quanto successo nelle scorse settimane ad Acate - dice Aidaa - non possiamo ne vogliamo dimenticarlo chiediamo quindi all’amministrazione comunale di concederci uno spazio per innalzare una statua della pony a perituro ricordo di quanto accaduto. Se ci darete questo spazio- continuano gli animalisti - noi ci prenderemo carico di realizzare e posare la statua senza chiedere un quattrino alle casse comunali di Acate.

Le manifestazioni e l’indignazione si esauriscono presto ma noi confidiamo invece se il comune ci autorizzerà ad innalzare questa statua che il sacrificio di quella pony possa trasformarsi in un ricordo perpetuo che diventi poi condanna contro i maltrattamenti e lo sfruttamento a cui sono sottoposti anche i cavalli, maltrattamenti e sfruttamento di cui nessuno o quasi parla».

