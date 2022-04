Acate, animalisti in piazza per il pony trascinato e ucciso con crudeltà

Manifestazione in difesa degli animali ad Acate. È stata organizzata da Enrico Rizzi dopo l’episodio del 3 aprile scorso, quando due persone hanno rubato e trascinato per quasi cinque chilometri un pony, una femmina di dieci anni. L’animale è stato abbandonato morente sul ciglio della strada e poi abbattuto dai veterinari dell’Asp a causa delle gravi ferite riportate. I due responsabili, due acatesi di 32 e 38 anni, sono stati individuati e denunciati. Le indagini dei carabinieri sono state condotte, con la collaborazione dei cittadini che hanno messo a disposizione le immagini delle telecamere di videosorveglianza

«Oggi la pena massima è di due anni - ha detto Rizzi - nessuno va in carcere, anche con la condanna più pesante. La norma dovrebbe prevedere il carcere per chi maltratta gli animali. Questa legge fa schifo e deve essere modificata». La deputata Emanuela Corda, del movimento 5 Stelle, ha sostenuto la manifestazione di Rizzi ed ha preannunciato un’interrogazione parlamentare su questo tema».

