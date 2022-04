Arrivati a Pozzallo 505 migranti, aperta per l'accoglienza la palestra comunale

Concluso lo sbarco di 505 migranti giunti a Pozzallo nella notte: 500 provenienti dal Bangladesh, gli altri 5 di nazionalità egiziana. Tutti uomini. Ventuno i minori che sono stati fatti scendere per primi, mentre il team Usmaf guidato dal medico Vincenzo Morello proseguiva i controlli a bordo del rimorchiatore Nos Aries, sul quale i 505 sono stati trasbordati da un peschereccio di ferro in pessime condizioni, a 3.5 miglia al largo di Pozzallo.

L’arrivo a Pozzallo alle 3.30. Ad alcuni che erano scalzi sono state fornite delle ciabatte; per tutti una bottiglietta di acqua consegnata loro dai volontari delle Misericordie di Modica. A seguire le operazioni di fotosegnalamento in banchina. I migranti sono poi stati fatti salire sul pullman che li ha portati alla palestra comunale. Stando alle prime informazioni apprese da AGI avrebbero trascorso tre giorni in mare.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Ragusa. È stato proprio il prefetto Giuseppe Ranieri a disporre che i migranti siano ospitati nella palestra comunale. La protezione civile ha subito cominciato a trasferire nella struttura materassi e coperte oltre ai kit di prima necessità. Sempre in palestra si provvederà ad effettuare i tamponi di rilevazione Covid. In banchina tre ambulanze, le forze dell’ordine del nucleo interforze (polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre alla capitaneria di porto), i medici dell’Asp, azienda sanitaria provinciale e dell’Usmaf, l’ufficio di sanità marittima.

