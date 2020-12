La nave Azzurra sbarca a Pozzallo, i 272 migranti saranno trasferiti

Nella mattinata di oggi è approdata nella banchina commerciale del porto di Pozzallo la nave quarantena «Azzurra» con a bordo 272 immigrati tutti con tampone negativo al Covid e con il periodo di isolamento già effettuato. Lo rende noto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Gli immigrati saranno trasferiti con i pullman nei centri di accoglienza del Centro Italia, tranne qualche donna in gravidanza «che non è in grado di sostenere un lungo e pesante viaggio e che sarà accolta in strutture della Sicilia». La nave Azzurra ripartirà domani.

