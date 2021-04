Gettano la spazzatura e vengono accoltellati a Vittoria, 2 feriti di cui uno grave: un arresto

Due fratelli sono stati accoltellati ieri sera a Vittoria mentre gettavano la spazzatura, in via Evangelista. L'autore del gesto, che è stato arrestato e si trova nel carcere di Caltagirone, li ha aggrediti colpendoli, secondo quanto accertato dai carabinieri, per la sporcizia davanti alla sua abitazione. I due uomini sono finiti entrambi in ospedale.

Il più grave, 47 anni, è stato operato all’ospedale "Guzzardi" avendo riportato ferite alla parete addominale. Operato in nottata dai chirurghi Salvatore La Terra e Salvatore Ragazzi e dall’equipe degli anestesisti guidati dal Sebastiano Tiralongo , si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

Solo qualche punto di sutura invece per il fratello dell'uomo aggredito, rimasto ferito nel tentativo di bloccare l’assalitore. È stato dimesso, per lui la prognosi è di 7 giorni.

