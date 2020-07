Incidente a Scoglitti, muore a Palermo anche il fidanzato della 17enne

Non ce l'ha fatta il 26enne Filippo Calvo, coinvolto ieri alle 2 del mattino in un incidente stradale alle porte di Scoglitti, n prossimità della prima rotatoria di accesso alla frazione marinara, insieme alla fidanzata. Era stato trasferito ieri all’ospedale Cervello di Palermo in condizioni critiche. Stamattina alle 8.30 è stata dichiarata la morte celebrale.

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando ha impattato contro un’autovettura. Dalle prime informazioni pare che la moto a bordo della quale viaggiavano i due giovani, stesse procedendo nella stessa direzione di marcia dell’autovettura contro la quale hanno impattato. La ragazza 17enne che era sulla moto con lui, Eliana Denaro, è morta sul colpo. Filippo, prima trasportato al Guzzardi di Vittoria, è stato trasferito all’Ospedale Cervello di Palermo in condizioni gravissime. Il giovane che era alla guida dell'auto è sotto choc.

I carabinieri stanno effettuando le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente. I funerali di Eliana Denaro, verranno celebrati oggi alle 16.45 alla chiesa di Santa Maria Goretti di Vittoria. Sui social i messaggi di cordoglio degli amici dei due giovani.

A Vittoria, in piena campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale dopo lo scioglimento per mafia, i candidati per rispetto alle famiglie hanno interrotto comizi e attività politiche. La commissione prefettizia che amministra il comune ha proclamato per oggi, data del funerale di Eliana, il lutto cittadino, annullando gli impegni pubblici anche per domani. Intanto in Prefettura a Ragusa, verrà sottoscritto un protocollo di intesa «finalizzato ad azioni di prevenzione dell’incidentalità stradale».

