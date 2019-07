Cuginetti morti nell'incidente di Vittoria, Di Maio ai funerali di Simone

Vittoria domani si fermerà ancora. Dopo l'addio ad Alessio, la Basilica di San Giovanni Battista, alle 16, ospiterà anche i funerali del cuginetto Simone e saranno celebrati dal vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta. Alla cerimonia sarà presente il ministro Luigi Di Maio che ha cancellato gli appuntamenti in agenda di mercoledì per partecipare al funerale.

ll vicepresidente dell'Ars, Giancarlo Cancelleri, invece, ha chiesto al presidente dell'Assemblea, Gianfranco Miccichè, di non prevedere seduta d'Aula domani per consentire ai deputati di partecipare ai funerali del piccolo.

Alessio e Simone sono morti per le conseguenze del terribile incidente di giovedì sera quando un suv, guidato da Rosario Greco, li ha travolti a grande velocità. Alessio è morto subito, Simone dopo un'agonia di tre giorni nella divisione di Rianimazione Pediatrica del Policlinico di Messina.

Intanto nell'obitorio del cimitero di Vittoria è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Simone, su disposizione della Procura di Ragusa che sta indagando su quella terribile notte di follia nel centro storico. I risultati dell'esame saranno depositati dal medico legale entro 60 giorni.

Sono sei le persone indagate: il guidatore del suv, per il quale ieri il gip ha convalidato l'arresto e mantenuto la custodia cautelare in carcere, i tre passeggeri una dottoressa e un infermiere per eventuali ritardi. Dall'autopsia sul corpo di Alessio, comunque, è emerso che per il piccolo c'era poco da fare.

