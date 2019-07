Travolti a Vittoria, nel giorno dei funerali del cuginetto muore anche Simone

La terribile notizia è arrivata nel giorno dei funerali del cuginetto. Anche Simone D'Antonio, 12 anni, è morto. Entrambi giovedì scorso sono stati travolti davanti casa, nel centro storico di Vittoria, da un Suv lanciato a grande velocità.

Simone, che perso le gambe, quasi del tutto tranciate nel terribile impatto, era ricoverato da venerdì mattina al Policlinico di Messina dove era stato trasferito in elisoccorso. "Al suo arrivo avevamo già giudicato le sue condizioni gravissime. Abbiamo tentato in tutti i modi di salvarlo, ma ogni terapia non è bastata a farlo rimanere in vita. Siamo rammaricati", afferma Eloise Gitto, direttrice del reparto.

A investire Alessio e Simone la Jeep nera guidata da Rosario Greco, 37 anni, con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria. Guidava, secondo gli investigatori, con un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. E per questo non ha saputo controllare l'auto, dopo un sorpasso azzardato, nel tratto in cui la via 4 aprile diventa uno stretto budello.

Cuginetti travolti, Vittoria in lacrime si ferma per i funerali di Alessio La bara bianca portata in chiesa Un corteo ha accompagnato il feretro di Alessio D’Antonio I funerali nella chiesa di San Giovanni Battista Il go kart al quale era affezionato Lo striscione della comunità Grest Corteo con il suo parroco don Antonio Cascone e con il parroco di San Domenico Savio

I due ragazzini sono stati investiti in pieno mentre erano seduti sul gradino dell'uscio di casa. Chi era lì ha descritto una scena straziante e impressionante, tra l'altro documentata dalle immagini di un sistema di videosorveglianza.

Due famiglie sconvolte, morti in una tragedia assurda due cuginetti coetanei molto legati come racconta una foto che li ritrae mano nella mano. Il dolore è immenso anche per la comunità dell'Istituto comprensivo Portella della Ginestra che li ha visti crescere, che li ha educati.

