Cuginetti travolti a Vittoria, domani i funerali di Alessio

Una chiesa stracolma di gente ieri sera a Vittoria per la veglia di preghiera per i due cuginetti falciati da un Suv in pieno centro storico.

Il parroco don Angelo Cascone ha pregato per l’anima di Alessio, morto sul colpo nel tragico impatto di ieri sera ma anche per Simone, il cuginetto di Alessio, che lotta disperatamente per restare in vita in un letto di ospedale.

Alla veglia era presente uno dei tre commissari prefettizi che reggono attualmente il comune di Vittoria: Gaetano D’Erba.

Intanto sono stati fissati i funerali di Alessio che terranno domenica alle ore 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista e verranno celebrati dal vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta.

© Riproduzione riservata