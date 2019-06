Nasconde in casa una pistola e della droga: arrestato 47enne ad Acate

Un quarantasettenne di Acate nasconde in camera da letto una pistola a tamburo, cartucce e 500 grammi di marijuana. All'interno dell'abitazione aveva realizzato anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. I carabinieri hanno arrestato un 47enne incensurato, accusato di detenzione abusiva di arma clandestina, di munizionamento e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In camera da letto i militari hanno trovato una pistola a tamburo calibro 22 senza matricola, quattro cartucce per un’arma di diverso calibro. Attorno alla casa sono state scoperte sei griglie metalliche utilizzate per lo scolo delle acque bianche, rubate al comune di Acate e circa 500 grammi di marijuana, già suddivisa in piccole dosi e del materiale per il confezionamento della marijuana.

L pistola, le cartucce e la droga sono state sequestrate. Per il 47enne è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Acate.

