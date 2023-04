La ragusana Lucrezia Di Matteo testimonial di una campagna sull'attrattiva facciale

Miss Italia Talento, la siciliana Lucrezia Di Matteo, ha prestato il suo volto alla campagna nazionale per l'attrattiva facciale. La ventottenne ragusana, laureata in Scienze e tecniche psicologiche e adesso impegnata negli studi per la specializzazione in Psicologia e Neuroscienze cognitive all'Università di Messina, è stata chiamata a Roma per promuovere una ricerca condotta dal professore Raul D’Alessio, direttore sanitario di un apprezzato centro odontoiatrico ortognatodontico della capitale, e dalla sua équipe.

L'attrattiva facciale è una nuova metodologia, fondata su basi scientifiche, per la promozione della salute. L'obiettivo è scardinare l’idea di un modello unico di bellezza, possibile anche grazie all’evoluzione scientifica verso la tecnologia 3D. Attraverso la ricerca scientifica si punta a definire i nuovi parametri dell’attrattiva facciale. Non si parla quindi di bellezza tout court, ma di unicità e bellezza dell’unicità. Ovvero, della valorizzazione di quelle caratteristiche che rendono unico un volto.

Patrizia Mirigiliani, patron di Miss Italia, per affiancare il Centro D'Alessio nella campagna, ha scelto proprio la reginetta ragusana, premiata a settembre con la fascia nazionale di Miss Talento. Lucrezia durante l'intera estate 2022 ha incantato non solo per la sua bellezza, ma anche per la capacità di coinvolgere con i suoi sketch improvvisati e irresistibili.

In questo video Lucrezia Di Matteo parla della sua avventura a Roma

