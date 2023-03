Giarratana, Rosalba uccisa mentre accudiva la madre: l'assassino fa scena muta

Non si conosce al momento il movente che ha spinto l'assassino all'omicidio di Rosalba Dell'Albani, avvenuto questa mattina a Giarratana, in provincia di Ragusa, ma pare che alla base ci fossero delle pregresse liti familiari. La 52enne è stata uccisa a coltellate dal cognato Mariano Barresi, un pensionato di 66 anni che è già nelle mani dei carabinieri ma non parla. L'omicidio è avvenuto a casa della madre di Rosalba Dell'Albani, dove la donna si trovava per accudirla durante la notte.

La via Andrea Costa, a Giarratana, in cui è avvenuto il dramma fatto di sangue, da stamattina è presidiata dai carabinieri per agevolare il lavoro della scientifica all'interno della casa sita al primo piano di una palazzina. L'assassino, da quanto emerge, abita nella stessa palazzina in cui è avvenuto l'omicidio. Il fratello di Mario Barresi, marito della vittima, è un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. Le autorità locali, coordinate dalla Procura di Ragusa, stanno curando le indagini.

