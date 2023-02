Ragusa, scende dall'auto e viene centrato da una vettura: il video dopo l'incidente mortale

Nuovo incidente stradale mortale nel Ragusano. A perdere la vita, ieri sera, sulla Ragusa-Marina di Ragusa, Faouzi Quazquaza, tunisino di 47 anni. Il sinistro mortale all'altezza del chilometro 12,1, vicino a Poggio del Sole Resort. Da una prima ricostruzione, seppur resa difficile dalla scarsa illuminazione nella zona, sembra che l'uomo sia sceso dalla propria auto parlando al cellulare e sia stato travolto da un'altra vettura in transito. Il conducente dell'auto sopravvenuta sembra che non si sia accorto della presenza del tunisino a piedi.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori con due ambulanze ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 47enne che sarebbe morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Il mezzo coinvolto nell'incidente, così come da prassi in casi del genere, è stato posto sotto sequestro: Presenta una notevole ammaccatura nella parte sinistra anteriore.

Ieri sera nella zona il traffico veicolare ha subito notevoli rallentamenti, soltanto dopo i rilievi il mezzo è stato rimosso dalla carreggiata e la circolazione è stata completamente ripristinata.

Video di Franco Assenza

© Riproduzione riservata