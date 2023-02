Un uomo di cui ancora non sono note le generalità è morto poco dopo le 19 in un incidente stradale avvenuto sulla proviciale 25. L’uomo è stato travolto in pieno rettilineo memtre attraversava la strada, da una autovettura che procedeva da Ragusa verso Marina di Ragusa al km.12 della Sp 25. L’uomo, un cittadino extracomunitario è deceduto sul colpo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco che stanno illuminando il sito.

