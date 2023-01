Auto si schianta contro un muro e poi si ribalta: un ferito in un incidente a Modica

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 a Modica. Dalle prime ricostruzioni un’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione all'uscita di una curva. Dopo l'impatto la vettura si è ribaltata su un lato, come è possibile vedere dal video di Franco Assenza.

L'incidente si è verificato in contrada Quartarella. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118, per soccorrere il conducente del mezzo rimasto lievemente ferito, e la polizia municipaler per i rilievi.

