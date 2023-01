Modica: è morto l'imprenditore Piero Minardo, gestiva la Trattoria L'Arco

Lutto nel mondo dell'imprenditoria modicana. È deceduto Piero Minardo che, insieme alla moglie, Grazia Gintoli, gestiva la “Trattoria L’Arco”, in piazza Corrado Rizzone, a Modica bassa.

Minardo, 78enne, era molto conosciuto. In passato era stato dipendente Azasi, dove aveva svolto il compito di autista del presidente dell’ente regionale e, successivamente, fu anche autista dell’onorevole Nino Avola.

Quando andò in pensione decise di rilevare una trattoria che si trovava proprio in piazza Corrado Rizzone, per assecondare la passione per la cucina della moglie, chiamandola L'Arco. Da quel momento è stata meta di modicani e turisti che tutto l'anno affollano il locale.

Diffusa la notizia, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sui social. "Che Dio ti accoglie fra le sue braccia riposa in pace Mario", ha scritto Carmela Giunta. E ancora, "Ciao Piero buon viaggio. Un abbraccio alla famiglia", aggiunge Patrizia Maria. Angelo Petriglieri ha ricordato la persona cara "Ciao Piero Amico mio. Che la terra ti sia lieve. Condoglianze alla famiglia".

