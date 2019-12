Dopo la decisione del Viminale, è approdata al porto di Pozzallo la nave Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, con 32 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo.

Tra di loro anche dieci minori anche in tenera età e 5 sono donne, di cui una incinta. Sono stati trasferiti tutti all'hot spot tranne una donna all'ottavo mese di gravidanza e il figlio, in ospedale per le dovute cure.

© Riproduzione riservata