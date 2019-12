Migranti, la Alan Kurdi approdata a Pozzallo: a bordo in 32, anche bambini

E’ appena approdata nel porto di Pozzallo la nave Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, con 32 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo.

La decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata assunta ieri dal Viminale tenendo conto della presenza a bordo di persone in condizioni di vulnerabilità.

Dei 32 migranti soccorsi 10 sono minori, alcuni in tenera età, e 5 sono donne, di cui una incinta. La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell’Italia, la procedura per il ricollocamento dei migranti sulla scorta del pre-accordo di Malta.

Sono stati tutti trasferiti all’hot spot, eccetto una donna all’ottavo mese di gravidanza e suo figlio piccolo che sono stati trasferiti in ospedale per ricevere assistenza. Un altro bimbo di pochi anni è sotto osservazione per una sospetta bronchiolite. I migranti, tutti libici, sono in buone condizioni di salute: nessuna emergenza medica e nessun caso di scabbia, segno di breve permanenza nelle cosiddette connection house prima di affrontare il mare.

