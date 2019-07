Tragedia di Vittoria, oggi i funerali di Alessio: il video

Si sono tenuti questa mattina i funerali di Alessio D'Antonio, 11 anni, travolto da un suv in corsa a Vittoria. Nel giorno dell'addio, anche l'altro cuginetto, Simone D'Antonio, 12 anni, non ce l'ha fatta.

Dopo aver perso entrambe le gambe, anche il piccolo Simone è morto. Era ricoverato da venerdì mattina al Policlinico di Messina.

A investire Alessio e Simone la Jeep nera guidata da Rosario Greco, 37 anni, con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria.

Guidava, secondo gli investigatori, con un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. E per questo non ha saputo controllare l'auto, dopo un sorpasso azzardato, nel tratto in cui la via 4 aprile diventa uno stretto budello.

