Ragusa si aggiudica il recupero con Moncalieri

Moncalieri lotta, ma è Ragusa a vincere il recupero dell’11ma giornata di campionato e a conquistare i due punti con il punteggio finale di 76-54. Nell’ennesimo incontro che vedeva le rotazioni a disposizione di coach Recupido quanto mai ridotte (oltre all’assenza di Consolini, ieri assente anche Ostarello per una botta rimediata in allenamento), la formazione ragusana ha dovuto faticare per tre quarti di gara contro una Moncalieri mai doma, prima di uscire definitivamente nell’ultima frazione e portare a casa meritatamente la partita. Tra le fila delle padrone di casa è da segnalare sicuramente un’altra grande prestazione di Awak Kuier, giocatrice sempre più matura e sicura di sé, ed autrice di 23 punti conditi da 8 rimbalzi. Ma buono, come sottolineato dallo stesso tecnico biancoverde, lo spirito e l’abnegazione di tutta la squadra, che nelle ultime settimane non è mai riuscita ad allenarsi al meglio.

“Faccio i complimenti a Moncalieri – dice Gianni Recupido - ma anche alla mia squadra per l’atteggiamento che tutte le giocatrici stanno avendo, perché allenarsi sempre in 6-7 non è facile e stanno avendo un atteggiamento super professionale; ringrazio anche le più giovani che si allenano con noi e che ci danno una grande mano, ma che purtroppo poi non sono pronte per giocare, molte volte facendo fatica anche durante gli stessi allenamenti. Anche chi ha giocato con noi ha giocato in grande sofferenza, qualcuna in particolare. Sono contento di alcuni aspetti della prestazione e del risultato, andiamo avanti così e speriamo di lasciarci al più presto questo periodo alle spalle”. Domenica trasferta sul campo di Costa Masnaga.

