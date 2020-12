Passalacqua Ragusa non perde il passo, la Vigarano cade nel recupero

La Passalacqua Ragusa non perde il passo e conquista la terza vittoria consecutiva. Il tour de force delle biancoverdi non è ancora finito perché domenica al PalaMinardi ci sarà Schio e mercoledì prossimo S. Martino di Lupari, sempre da affrontare in casa.

I due punti consentono alla Passalacqua, intanto, di agganciare il quarto posto in coabitazione con Empoli a quota 12 e a 4 punti da Schio, ma con ancora due recuperi da giocare. Coach Recupido ha potuto intanto constatare i progressi fisici di Isabelle Harrison.

