Niente «Tale e Quale show» per Cristina Scuccia, il duro post di Cristiano Malgioglio

Salta all’ultimo minuto la partecipazione a Tale e Quale show su Rai Uno di Cristina Scuccia, originaria di Comiso, l’ex Suor Cristina diventata famosa grazie alla vittoria a The Voice of Italy nel 2014. L'ex religiosa, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, avrebbe dovuto essere una delle concorrenti del talent show di Rai 1, ma un mancato accordo con la produzione ha fatto naufragare tutto.

I motivi dell'esclusione non sono chiari ma è arrivato un durissimo post su Instagram di Cristiano Malgioglio, giurato del programma. “Leggo che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto particolari e canzoni molto ambigue. Ma come mai, se a The Voice aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da suora?”. Malgioglio non usa mezzi termini e si dice “più contento” per l’assenza della ex Suor Cristina.