Il cambio look dell'ex suor Cristina: "Sto provando a mettermi in gioco"

Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, 35 anni, originaria di Vittoria, ha dato una svolta alla fine dell'estate, cambiando in maniera netta quella che era la sua immagine. La Scuccia si è fatta fotografare con un'inedita chioma bionda e con le treccine lunghe fino alle spalle. Un look di tendenza, che fa parte forse del percorso intrapreso dopo aver scelto di togliere il velo ed aver partecipato, come naufraga, all'Isola dei Famosi.

"Sto provando a mettermi in gioco - aveva spiegato nel salotto di "Verissimo", su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin -, cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro da tempo".