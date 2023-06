L'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia eliminata prima della finalissima: "Grande vittoria essere stata qui"

Cristina Scuccia, 34enne di Vittoria, è la prima eliminata durante la finale de L’Isola dei Famosi 2023. L'ex suora, infatti, è stata sconfitta a sorpresa nel televoto contro Luca Vetrone che si addirittura imposto con il 67% delle preferenze del pubblico da casa. La naufraga, dunque, è costretta a lasciare il gioco nell'ultima nomination eliminatoria prima dell'inizio della finalissima di lunedì 19 giugno. A rivelare la decisione del pubblico da casa è la padrona di casa Ilary Blasi che comunica ai nominati: “il naufrago che deve abbandonare il gioco e rinunciare alla vittoria dell’Isola dei Famosi è Cristina Scuccia”.

A vincere quest'edizione de L'Isola dei Famosi è stato Marzo Mazzoli. Il conduttore radiofonico dello Zoo di 105 ha trionfato con il 62% delle preferenze dei telespettatori su Luca Vetrone, secondo classificato. Al terzo posto si è classificato Andrea Lo Cicero.

Le parole di Cristina Scuccia

"Già essere arrivata qua è una grandissima vittoria - ha detto l'ex suora -, le prime settimane sono state faticosissime, ma sono contentissima di essermi goduta questa esperienza con loro fino alla fine. Voglio ringraziare tutti gli autori e gli operatori che ci hanno seguito in questi due mesi dietro le quinte".

Cristina Scuccia e l'amore misterioso

Cristina Scuccia, nelle scorse settimane, era finita al centro dei riflettori per il suo misterioso amore. Nella puntata di venerdì 16 giugno, Ilary Blasi aveva spiegato a Cristina di non aver ricevuto nessuna risposta, dopo aver chiesto di palesarsi, dalla "persona" con cui Cristina dice di convivere da qualche tempo e di cui sarebbe innamorata. E ieri, ad inizio puntata, Wladimir Luxuria aveva parlato nuovamente dell'amore "misterioso": "Ma siamo sicuri che esiste?", ha chiesto l'opinionista del programma. Ilary Blasi ha rincarato la dose: "Non è che di cognome fa Caltagirone?".