Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi parla del suo amore segreto: "Mi ha preso di testa"

Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, siciliana da Vittoria, 35 anni, continua a far parlare di se all'Isola dei Famosi, il reality su Canale 5. Questa volta ha parlato, con Pamela Camassa, del suo "amore segreto", non lasciando trapelare nulla sull'identità della persona che ama e neanche sul genere, anche se ha detto che si tratta di uno spagnolo.

"Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo, porta una maschera, un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa", ha raccontato la Scuccia, rivelando di provare sentimenti profondi per l'altra persona e rivolgendosi a questa (a volte) con il pronome maschile.

Il "ti amo" se lo sono già detti e "secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti". Dopo il velo, l'ex suora toglie anche la corazza e si getta a capofitto in questa nuova vita.