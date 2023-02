Diocesi di Ragusa in lutto: è morto don Francesco Forti, rettore del santuario di Chiaramonte Gulfi

La diocesi di Ragusa piange la morte di don Francesco Forti, attualmente rettore del Santuario della Madonna di Chiaramonte Gulfi. La notizia della sua scomparsa, attraverso i social, sulla pagina Facebook del Santuario: “Nella fede del Signore Risorto annunziamo la nascita al cielo del nostro rettore don Francesco Forti. Da poco avevi iniziato il tuo ministero per noi e in mezzo a noi e nella brevità della tua esperienza a San Nicola e Santuario ti sei fatto apprezzare per il tuo sorriso, la tua disponibilità a conoscere tutti e la tua sincera e profonda devozione alla Madonna che ti rendeva felice per questo servizio a cui il vescovo ti aveva chiamato”.

I suoi fedeli, nel post si Facebook, aggiungono: “Grazie Padre Franco per essere stato un dono di Dio, grazie per averci voluto bene, grazie perché nella brevità del tempo siamo stati arricchiti del tuo ministero sacerdotale. La Madonna di Gulfi, di cui non vedevi l'ora di festeggiare la festa, sia ora lei ad accoglierti nella pasqua eterna. A Dio padre Franco”.

Oltre un centinaio i commenti di cordoglio, a seguito del post. “La Madonna che lui amava tanto le aperte le porte del paradiso”, “Padre Franco, tanto innamorato della Madonna, e della "sua" SS. Annunziata di Comiso, che appellava gioiosamente Caput mundi... Che dispiacere!”. E ancora: “Padre Franco ricorderò di te i tuoi occhi dolci, le storie che raccontavi ai nostri bambini e il tuo stare in mezzo a noi durante la messa... Da lassù prega per noi”. “Da oggi, caro don Franco sarai eternamente felice insieme alle tue due mamme, la tua tanto amata madre Celeste e la tua cara mamma che ti ha donato la vita due volte. Ti ricorderemo per il tuo sorriso buono e per la grande gioia che risplendeva nei tuoi occhi il giorno che sei arrivato al Santuario. Sarai accolto in cielo dal canto melodioso degli angeli del Signore. Riposa in pace caro Don Franco e grazie per l'affetto e la stima che ci hai dimostrato nel breve tempo che ci è stato concesso. Ti abbiamo voluto bene”.

Don Franco in passato aveva svolto l'ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie "Resurrezione" e "Sacro Cuore di Gesù", a Vittoria, e ancora nelle chiese di "S. Giovanni Battista", a Santa Croce Camerina, e "Maria SS. Annunziata", a Comiso.

È stato membro del Consiglio presbiterale, e parroco della parrocchia "S. Maria di Portosalvo", a Scoglitti.

