Modica, è morto l'ex assessore Pippo Napolitano

Lutto nella politica ragusana. È morto l’ex assessore comunale Pippo Napolitano, aveva 76 anni. Durante una legislatura, il sindaco Carmelo Ruta gli aveva assegnato la delega alla Polizia Municipale.

Napolitano aveva anche insegnato educazione fisica. Dopo essersi allontanato dal panorama politico, aveva deciso di dedicarsi all'attività di pastaio, aprendo, insieme alla moglie e ai figli, anche un laboratorio a Modica.

Tutta la cittadina si è voluta stringere accanto alla famiglia, anche attraverso messaggi sui social. "Gran brava persona. È stato anche mio professore di educazione fisica. Di lui conservo il ricordo di una persona leale, corretta e generosa, sia, prima, come commerciante, poi come professore ed infine come politico", scrive Nino. E Maria lo ricorda come un "uomo di rare doti morali e grande umanità. Un abbraccio a tutta la famiglia".

I funerali si svolgeranno martedì, alle 15:30, presso la chiesa del Sacro Cuore a Modica.

