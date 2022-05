Modica, restaurate due Moto Guzzi in dotazione negli anni Sessanta alla polizia locale

Sono state restaurate le due Moto Guzzi storiche, modello Falcone Sport, cl. 500, in dotazione negli anni ’60 alla polizia locale di Modica. I due mezzi erano abbandonati da anni in un magazzino, prive di numerosi elementi meccanici e di carrozzeria, probabilmente asportati da ignoti.

L’amministrazione comunale, di concerto con il comando di polizia locale e con il contributo del responsabile dell’autoparco comunale, Sergio Cannizzaro, ha provveduto ad effettuare un restauro conservativo per evitare, altrimenti, la perdita definitiva di due prestigiosi veicoli e anche col fine di un’ esposizione degli stessi, in manifestazioni organizzate dall’ente.

«Le due Guzzi – spiega l’assessore Pietro Lorefice – ci sono state appena riconsegnate ed è suggestivo rivederle nel loro antico splendore. Si tratta di un capitale per il Comune di Modica ed è per questo che si è deciso di esporle nel restaurato Atrio di Palazzo San Domenico, non appena sarà realizzata una teca».

Attualmente il valore di ognuna delle moto si aggira sui 17 mila euro, all’epoca furono acquistate ciascuna per circa mezzo milione di lire. Le Moto Guzzi 500 Falcone Sport rappresentano un capolavoro di tecnica, la cui linea esalta il caratteristico motore con cilindro orizzontale e il grosso volano esterno che, all’epoca, era stato scherzosamente battezzato «affetta prosciutto». «Si tratta – aggiunge l’assessore – di un’icona, un punto fermo nella storia della moto italiana».

