Marcia "Sblocca cantieri", Faraone a piedi da Ragusa a Catania

È cominciata da Ragusa, verso Catania, la marcia sblocca cantieri del segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che, accompagnato dal deputato regionale Pd, Nello Dipasquale, percorrerà 90 km in 24 ore.

«Ci hanno lasciato a piedi. Dieci miliardi di opere bloccate, cantieri finanziati e mai aperti, infrastrutture strategiche che non partono per colpa di un governo nordista che pensa solo alla padania e con i cinque stelle che, nonostante in Sicilia e al Sud abbiano fatto il pieno di voti stanno zitti e mosca. Noi non ci stiamo e, partendo da una infrastruttura simbolo, la Ragusa-Catania, vogliamo accendere i riflettori con la 'marcia sblocca cantieri'», dice Faraone.

La marcia sarà trasmessa con collegamenti in diretta sulla pagina Facebook di Davide Faraone.

© Riproduzione riservata