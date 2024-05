Asp di Ragusa, stabilizzazione del personale precario Covid19: posti per dirigente psicologo e biologo

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi; idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza; non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisii specifici. Titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere ovvero per gli psicologi: diploma di laurea in psicologia; per i Biologi: diploma di laurea in scienze biologiche. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: per gli psicologi specializzazione in psicoterapia; per i biologi specializzazione in patologia clinica e biologia clinica. Occorre, inoltre l'iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata entro il 2 giugno 2024 all'indirizzo [email protected].