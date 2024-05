Asp di Ragusa, concorso per 85 posti di dirigente medico: ultimi giorni per presentare la domanda

Ancora pochi giorni per partecipare al concorso indetto dall'Asp di Ragusa per la copertura di 85 posti di dirigente medico, in varie discipline. Il 2 giugno è il termine ultimo, infatti, per presentare le domande di partecipazione. I candidati che risulteranno vincitori al termine dell’iter di selezione saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per svolgere la propria attività nelle varie discipline.

IL BANDO

I posti

Gli 85 posti a disposizione sono così suddivisi: 4 chirurgia generale, 6 ortopedia e traumatologia, 1 chirurgia vascolare, 2 geriatria, 1 otorinolaringoiatria, 5 urologia, 20 medicina d’emergenza e urgenza, 1 radioterapia, 2 malattie infettive, 22 anestesia e rianimazione, 1 medicina trasfusionale, 1 genetica medica, 1 neuropsichiatria infantile, 2 farmacologia e tossicologia clinica, 4 igiene alimenti e della nutrizione, 1 medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 5 organizzazione servizi sanitari di base, 6 psichiatria.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: la cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’Unione Europea (UE) oppure di un Paese terzo, a patto che questi ultimi siano in possesso del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o status di rifugiato; o status di protezione sussidiaria; l’idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica della posizione funzionale da ricoprire; il godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.