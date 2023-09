Aeroitalia conferma il Comiso-Pisa per il prossimo inverno, aumentano le tratte per lo scalo siciliano

Ancora una buona notizia per l'aeroporto di Comiso, in provincia di Ragusa. Lo scalo in provincia di Ragusa divenuto a metà luglio di vitale importanza durante la chiusura di quello di Catania a causa dell'incendio avvenuto al terminal principale, adesso si arricchisce di nuove destinazioni. Aeroitalia ha confermato la rotta per Pisa anche per il prossimo inverno, dal prossimo 29 ottobre al 30 marzo 2024. I voli alla settimana saranno sempre due, ma cambiano i giorni e saranno il lunedì e giovedì. La compagnia aerea italiana ha messo in vendita la rotta con qualche giorno di ritardo , rispetto alle altre rotte già riconfermate di Bologna, Bucarest, Milano Bergamo e Roma Fiumicino. A queste si aggiunge il volo per Napoli.

Comiso-Milano Malpensa con Easyjet

EasyJet qualche ora prima aveva annunciato due nuove rotte nazionali dall’aeroporto siciliano di Comiso: quella con Milano Malpensa che sarà operativa durante tutto l’anno a partire dal 24 novembre 2023, e quella con Napoli che sarà attiva dall’estate 2024. Inizialmente i voli settimanali nel programma invernale saranno due, ogni lunedì e venerdì.

Comiso-Napoli con Aeroitalia

Sempre Aeroitalia due giorni fa aveva annunciato una nuova tratta da Comiso con destinazione Napoli: sarà operativa dal 29 ottobre. La compagnia aerea ha caricato sul proprio sito l'operativo del volo che collegherà le due città: verranno effettuati due voli a settimana, il giovedì e la domenica. La tratta Napoli-Comiso sarà effettuata giovedì con partenza alle ore 13 e domenica con partenza alle 12:30; la Comiso-Napoli giovedì con partenza alle ore 15 e domenica alle 14:30.

Comiso-Milano Malpensa con Wizz Air

Altra nuova tratta appena annunciata è il Comiso-Milano Malpensa con Wizz Air attivo dal 2 aprile con tre frequenze settimanali. I voli sono in programma martedì, giovedì e sabato. La tratta Milano Malpensa–Comiso sarà effettuata martedì e sabato alle ore 10,45 e giovedì alle ore 18,45; la Comiso-Milano Malpensa, invece, martedì e sabato con partenza alle 13,20 e giovedì alle 21,20.