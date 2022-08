Il Comune di Ragusa torna ad assumere, bando per 3 posti: ecco quali

Il Comune di Ragusa torna ad assumere. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato i bandi che prevedono l'assunzione di tre figure. Lo scorso 27 aprile furono indetti due concorsi per un totale di 4 posti due istruttori direttivi tecnici e due istruttori direttivi amministrativi/ contabili.

Sull’albo pretorio del Comune sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la ricerca di un ingegnere con esperienza professionale di almeno 7 anni, esperto in progettazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti antincendio e impianti elettrici e di pubblica illuminazione, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo; un esperto in gestione, monitoraggio e controllo per la gestione amministrativa contabile e la regolare rendicontazione della spesa, con esperienza professionale di almeno 7 anni di particolare e comprovata specializzazione in opere pubbliche, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo; e un incarico di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da selezionare e contrattualizzare tramite procedura comparativa per l'attuazione del Pnrr.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse al Comune di Ragusa, in via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC), la cui titolarità sia associata all'identità del candidato, all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ragusa.it entro e non oltre le ore 14 del 23 agosto 2022.

Gli avvisi integrali sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.it/it), sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".

